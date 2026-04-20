A Dugenta è stato inaugurato il Museo della Memoria Civile e Sociale, un percorso all’aperto dedicato ai valori, ai diritti e ai protagonisti della storia locale. La prima giornata di apertura al pubblico segna l’inizio di un nuovo spazio dedicato alla memoria e all’impegno civile. L’evento si svolge con l’obiettivo di celebrare e preservare la storia della comunità attraverso esposizioni e testimonianze.

Tutto pronto per la prima giornata del Museo della Memoria Civile e Sociale. Nato dall’impegno dell’Associazione Melagrana e della Cooperativa Sociale Koinè, sarà uno spazio verde incentrato sul ricordo di personalità ed eventi che hanno contribuito a migliorare il mondo in cui viviamo. Il Museo è il culmine di un impegno lungo e sinergico volto alla promozione dei diritti e all’inclusione. A Dugenta, accanto agli spazi che già ospitano la Comunità Tetto Rosso, il Centro DiversAbile, il ristorante Koinè Soul Food e la Fattoria Sociale Melagrana, nascerà il Museo: uno spazio all’aperto in cui alberi e aiuole saranno dedicati a personalità che hanno lottato per un mondo migliore possibile.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Dugenta, apre al pubblico il Museo della Memoria Civile e Sociale

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