Il ritorno di Cani e Gatti | la farsa di Scarpetta al Teatro Prati

Cosa: La messa in scena della celebre commedia Cani e Gatti di Eduardo Scarpetta.. Dove e Quando: Al Teatro Prati di Roma, dal 6 marzo al 19 aprile 2026.. Perché: Un grande classico della tradizione napoletana che torna a Roma dopo 56 anni dall’ultima edizione di Eduardo De Filippo.. Il sipario del Teatro Prati si prepara ad aprirsi su uno dei capitoli più divertenti e significativi della drammaturgia partenopea. Dal 6 marzo al 19 aprile 2026, la Capitale ospiterà il ritorno di Cani e Gatti, il capolavoro di Eduardo Scarpetta che manca dalle scene romane da ben cinquantasei anni. L’ultima volta che questa “macchina per ridere” aveva calcato un palco della città eterna era stata infatti nel 1970, quando il leggendario Eduardo De Filippo la scelse per una storica rappresentazione al Teatro Eliseo.🔗 Leggi su Ezrome.it

