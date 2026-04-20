Draper fermato dal ginocchio | il rischio è il crollo in classifica

Jack Draper è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio durante una partita sulla terra rossa. La sua condizione ha portato a una sospensione anticipata dell’incontro e potrebbe influenzare il suo andamento in questa fase della stagione. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull’entità del problema, ma l’episodio ha suscitato preoccupazioni sul suo rendimento futuro e sulla posizione in classifica.

Il talento di Jack Draper deve fare i conti con un'ennesima sfida fisica che ne compromette la stagione sulla terra rossa. Il giovane tennista britannico ha confermato l'impossibilità di disputare gli Internazionali BNL d’Italia, previsti dal 6 al 17 maggio, a causa di un persistente problema al tendine del ginocchio che lo ha già costretto a rinunciare al torneo di Madrid. La situazione del mancino di Sutton si è aggravata dopo l'esperienza a Barcellona, dove durante il set decisivo contro Toma .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Draper fermato dal ginocchio: il rischio è il crollo in classifica Notizie correlate Classifica Sanremo 2026 su Spotify, Sal Da Vinci fuori dal podio, Ditonellapiaga vola: il crollo rispetto al 2025I brani di Sanremo 2026 sono stati pubblicati da una settimana ed è già possibile definire i primi confronti tra le due edizioni condotte da Carlo... Leggi anche: Torna il freddo dal Nord Europa: crollo delle temperature, possibili nevicate in collina e rischio gelate