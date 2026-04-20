Dossieraggio indagato Giuseppe Del Deo ex n 2 del Dis | contestati peculato e accesso abusivo a sistema informatico

Giuseppe Del Deo, ex numero due del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), è indagato per peculato e per accesso abusivo a sistema informatico e telematico nell'indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda anche la "Squadra Fiore", presunto gruppo clandestino accusato di attività di spionaggio, e che ha portato a una serie di perquisizioni da parte del Ros. Oltre a Del Deo, sono indagate altre 10 persone. Del Deo si dice "certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti nel più breve tempo possibile"., Nel filone che coinvolge Del Deo - quando era all'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna) - i pm contestano un peculato da 5 milioni di euro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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