A Porto Recanati si è svolta una manifestazione di protesta dopo la morte di alcuni cani avvenuta nella zona. Sono stati lasciati 56 mazzetti di fiori lungo il luogo dell’accaduto, come segno di solidarietà e vicinanza. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti e gli animalisti locali, che chiedono maggiore attenzione e interventi contro la violenza sugli animali.

Porto Recanati, 20 aprile 2026 – Dolore, sdegno e 56 mazzetti di fiori lasciati dove tutto è iniziato. Ieri a Scossicci di Porto Recanati si è svolto il corteo delle associazioni animaliste per non dimenticare i 55 cani e un gatto ritrovati senza vita in un fosso al confine con Loreto. https:www.ilrestodelcarlino.itmaceratacronacacimitero-cani-indagato-cacciatore-ll3g3tya Le associazioni scese a manifestare e i messaggi di giustizia. In strada sono scese le associazioni animaliste Lav, Enpa, Legambiente, Oipa, Salviamo il Paesaggio, Lupus in Fabula, Amici Animali, Lac, Italia Nostra e Federazione Nazionale Pro Natura insieme a decine e decine di cittadini indignati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dolore per i cani uccisi a Porto Recanati, lasciati 56 mazzetti di fiori: “Contro la violenza sugli animali”

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Direzione Porto Recanati dove hanno ucciso 55 cani. Anche oggi si macinano centinaia e centinaia di chilometri per rendere giustizia agli animali. #dallapartegiusta - facebook.com facebook