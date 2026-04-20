Docente taglia i capelli a due studentesse in classe La criminologa Bruzzone | Umiliazione inaccettabile non è educazione ma prevaricazione

In una scuola di Mestre, un’insegnante ha tagliato i capelli a due studentesse davanti alla classe, spiegando di voler parlare il loro stesso linguaggio e mettersi al loro livello. Il gesto ha suscitato shock tra studenti, genitori e pubblico, portando alla ribalta il tema delle modalità educative. La criminologa ha commentato che si tratta di un atto di prevaricazione e umiliazione, non di un comportamento appropriato in ambito scolastico.

Un gesto che ha sconvolto studenti, genitori e l’opinione pubblica. È accaduto in una scuola di Mestre, dove un’insegnante, per "mettersi al livello degli alunni" e parlare il loro stesso linguaggio, ha tagliato i capelli a due ragazze davanti all’intera classe. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docente taglia i capelli a due alunne in classe: il caso scuote la scuolaUn episodio avvenuto in Veneto accende il dibattito su metodi educativi e limiti del ruolo docente Ha suscitato forte indignazione e acceso il... Leggi anche: Per spiegare il "riassunto" docente taglia i capelli di due alunne in classe Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Per spiegare 'riassunto' docente taglia capelli di 2 alunne in classe; Mestre, docente taglia una ciocca di capelli a due alunne delle medie: Volevo farmi comprendere meglio; Docente taglia i capelli a due alunne in classe per 'spiegare' un riassunto; Prof, quanto deve essere lungo il riassunto?. E la supplente taglia una ciocca di capelli a 2 alunne davanti a tutti. Prof taglia i capelli a due alunne a scuola per spiegare un riassuntoAvrebbe estratto le forbici dalla tasca tagliando di netto una ciocca di capelli di una decina di centimetri a una prima studentessa, per poi avvicinarsi a un'altra e fare la stessa cosa ... today.it Mestre, per spiegare un riassunto docente taglia capelli di due alunne in classeLeggi su Sky TG24 l'articolo Mestre, per spiegare un 'riassunto' docente taglia capelli di due alunne in classe ... tg24.sky.it Per spiegare il riassunto la docente taglia i capelli di due alunne in classe - facebook.com facebook Per spiegare 'riassunto' docente taglia capelli di 2 alunne in classe x.com