Molti bambini, fin dalla tenera età, immaginano di indossare una maglia da professionista e di giocare su grandi stadi davanti a migliaia di spettatori. La possibilità di realizzare questo sogno può dipendere da vari fattori, tra cui le origini geografiche, che spesso influenzano l’accesso a strutture sportive e opportunità di formazione. Questa aspirazione si sviluppa in modo diverso a seconda delle regioni di provenienza e delle risorse disponibili.

Alzi la mano chi, da piccolo, non ha mai sognato, dando i primi calci ad un pallone, di diventare un giorno un calciatore professionista e calcare i campi più importanti in tutto il mondo, magari di fronte a una miriade di persone. Oppure, rappresentare la propria Nazionale agli eventi calcistici più seguiti, come i Mondiali oppure l’Europeo. C’è qualcuno che ha provato a tradurre questo sogno in numeri. Ovvero, quanto può essere realistico sognare di diventare un calciatore professionista? E potrebbe essere influente su tale percorso il fatto di essere nato in una Regione piuttosto che in un’altra? Ecco, per rispondere a tutte queste domande è stata pubblicata una ricerca molto interessante da parte di BonusFinder Italia che misura le probabilità di diventare un calciatore in ciascuna regione del nostro territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Diventare un calciatore professionista? Nascere in certe regioni può aiutare…

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