Diritti TV Serie B | bando ufficiale per le finali Playoff 2025 2026

La Lega B ha pubblicato il bando ufficiale per l'assegnazione dei diritti televisivi delle finali Playoff della stagione 20252026. Sono stati definiti i prezzi, i requisiti tecnici necessari e le scadenze per presentare le offerte relative alla trasmissione delle partite decisive per la promozione. L'obiettivo è affidare la messa in onda delle sfide a chi soddisfa le condizioni stabilite nel documento.

La Lega B apre le offerte per l'ultimo atto del campionato: prezzi, requisiti tecnici e scadenze per le sfide promozione. La rincorsa verso la massima serie entra nella sua fase più calda, non solo sul manto erboso ma anche nelle stanze dei bottoni dove si decidono le strategie di comunicazione del calcio italiano. La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficialmente aperto la partita per l’ assegnazione dei diritti audiovisivi relativi all’atto finale della stagione 20252026, pubblicando un invito a presentare offerte che punta i riflettori sulle due gare più attese dell’anno: le finali dei playoff. L’oggetto della contesa è un pacchetto esclusivo che mette sul piatto la trasmissione in diretta, sia in chiaro che a pagamento, delle due sfide che decreteranno l’ultima promozione in Serie A.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Diritti TV Serie B: bando ufficiale per le finali Playoff 2025/2026 Notizie correlate Leggi anche: Serie C, ufficiali le date di playoff e playout 2025/2026: il calendario della Lega Pro Hellas Verona-Milan, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e Serie A 2025/2026Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Verona sempre più vicino alla Serie B: quanto manca per una retrocessione annunciata da tempo; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Serie A, anticipi e posticipi fino alla 35^ giornata; Oltre 100 milioni per chi fa giocare gli italiani. Ma non tutti i club potrebbero essere interessati. Diritti tv, la Serie A ora ha un tesoretto: la causa contro IMG vale mezzo miliardoMezzo miliardo, spicciolo più spicciolo meno: comunque una manna dal cielo per i patron della scalcagnata Serie A. C’è un tesoretto che potrebbe cambiare la stagione di tante squadre: il risarcimento ... ilfattoquotidiano.it Carceri in crisi tra sovraffollamento e diritti negati: Il sistema penitenziario italiano continua a mostrare forti criticità, segnato da celle sovraffollate, spazi limitati e condizioni che mettono a dura prova la quotidianità dei detenuti. A delineare... - facebook.com facebook Il premier spagnolo Sanchez: "Ora sospendere l'accordo Ue-Israele, viola i diritti. Non può essere partner". La proposta potrebbe arrivare martedì al Consiglio Esteri. #ANSA x.com