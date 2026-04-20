DIRETTA Lecce-Fiorentina 0-1 i salentini spingono per il pari

Da firenzetoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al minuto 61, un giocatore del Lecce è stato ammonito per proteste eccessive durante una rimessa laterale che non è stata concessa. La partita tra Lecce e Fiorentina si sta svolgendo con i salentini che cercano di pareggiare il risultato dopo aver subito un gol. La gara è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA61' Ammonito Pierotti per proteste eccessive su una rimessa laterale che non ha ottenuto. 59' Cambio nella Fiorentina: esce un deludente Gudmundsson, entra in campo Solomon.56' Triplo cambio nel Lecce: escono N'Dri, Ngom e Cheddira, entrano Banda, Stulic e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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