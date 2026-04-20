DIRETTA Lecce-Fiorentina 0-1 i salentini spingono per il pari

Al minuto 61, un giocatore del Lecce è stato ammonito per proteste eccessive durante una rimessa laterale che non è stata concessa. La partita tra Lecce e Fiorentina si sta svolgendo con i salentini che cercano di pareggiare il risultato dopo aver subito un gol. La gara è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA61' Ammonito Pierotti per proteste eccessive su una rimessa laterale che non ha ottenuto. 59' Cambio nella Fiorentina: esce un deludente Gudmundsson, entra in campo Solomon.56' Triplo cambio nel Lecce: escono N'Dri, Ngom e Cheddira, entrano Banda, Stulic e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Lecce-Fiorentina: occasione salvezza, ma attenti alla carica dei salentini. Probabili formazioni e tvLecce, 20 aprile 2026 – Non è ancora un match point, ma poco ci manca: la gara di stasera a Lecce potrebbe rappresentare un passaggio quasi decisivo... Leggi anche: Torino-Lecce, ci provano i salentini Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lecce - Fiorentina; Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Lecce-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni. DIRETTA / Lecce-Fiorentina 0-0, subito un cambio nei viola20:42 A dirigere la gara sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato da Colarossi e Dei Giudici. IV Uomo Perri, al VAR c'è Doveri con Camplone AVAR. Squadre che stanno scendendo in campo, p ... firenzetoday.it Lecce-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Via del Mare arriva la squadra di Vanoli: salentini costretti a vincere per non restare invischiati nella lotta retrocessione ... tuttosport.com Serie A, Lecce-Fiorentina 0-1 a fine 1° tempo: gol di Harrison su assist di Mandragora Stadio Via del Mare Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-33-inter-milan-napoli-roma-juvent facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Lecce-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #seriea x.com