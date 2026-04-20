Diocesi di Civita Castellana perché il vescovo Marco Salvi ha convocato il clero per importanti comunicazioni

Il vescovo di Civita Castellana ha convocato il clero della diocesi per comunicazioni ritenute importanti. Si parla di un possibile trasferimento in Toscana, dove potrebbe assumere un nuovo incarico in due diocesi vicine. La riunione si svolge in un momento di attenzione, senza ancora dettagli ufficiali sulla decisione finale. La notizia ha suscitato interesse tra i membri della comunità ecclesiastica locale.

Il vescovo Marco Salvi potrebbe presto lasciare la diocesi di Civita Castellana per quelle di Pistoia e Pescia, in Toscana. Potrebbero essere queste le "importanti comunicazioni" per cui ha convocato il clero per le 11,45 di oggi, lunedì 20 aprile, alla curia vescovile.Marco Salvi nuovo vescovo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Temi più discussi: Diocesi di Civita Castellana: convocazione straordinaria del Clero presso la Curia; Civita Castellana, il Vescovo Salvi ha convocato il clero della diocesi per importanti comunicazioni; Civita Castellana, Salvi convoca il clero per importanti comunicazioni; Civita Castellana, il vescovo Marco Salvi convoca il clero per importanti comunicazioni.

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