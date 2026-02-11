Il Carnevale di Civita Castellana si allunga cambia il calendario | le nuove date

Il Carnevale di Civita Castellana cambia data e si prolunga. La manifestazione si è spostata per recuperare la sfilata di gala dei carri e dei gruppi mascherati, che era prevista per l’8 febbraio ma è stata annullata a causa del maltempo. Ora gli organizzatori stanno ancora definendo le nuove date per assicurare lo spettacolo ai visitatori.

Programma rivisto dopo che la prima sfilata di carri e maschere è stata annullata per maltempo, ma viene recuperata. Dai parcheggi al costo, tutto quello che c'è da sapere Il Carnevale di Civita Castellana si “allunga”, per recuperare la sfilata di gala dei carri e dei gruppi mascherati prevista per l'8 febbraio ma annullata a causa del maltempo. La nuova data fissata è domenica 22 febbraio, che si aggiunge a quelle confermate di domenica 15 e martedì grasso 17 febbraio. Di conseguenza, cambia anche la programmazione della serata conclusiva. Slitta dal 17 al 22 febbraio la festa di chiusura del Carnevale 2026 in piazza Matteotti, con la premiazione dei vincitori, l'estrazione della lotteria e il tradizionale rogo de 'O Puccio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Carnevale Civita Castellana

La prima sfilata del Carnevale di Civita Castellana prevista per domenica 8 febbraio è stata cancellata all’ultimo minuto.

Il Carnevale a Civita Castellana 2026 ha avuto inizio con l’tradizionale appuntamento di 'O Puccio in piazza Matteotti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

IL CARNEVALE DI CIVITA CASTELLANA 2025-2026

Ultime notizie su Carnevale Civita Castellana

Argomenti discussi: Annullata la prima sfilata del carnevale di Civita Castellana; Carnevale di Civita Castellana, al via la raccolta firme contro le nuove misure di sicurezza; Stretta sul Carnevale di Civita Castellana, gruppo di cittadini fa quadrato e scrive al prefetto: Si mascheri con noi o si faccia trasferire; Difendiamo l’identità del carnevale.

Carnevale Civitonico 2026, modificato il programma: rinvii e nuove date per gli eventiLa Giunta comunale di Civita Castellana ha approvato la modifica del programma del Carnevale Civitonico 2026, accogliendo la richiesta avanzata dalla Fondazione Carnevale Civitonico ETS a causa delle ... newtuscia.it

Civita Castellana – Carnevale Storico Civitonico: rinviata la sfilata di apertura per maltempoCIVITA CASTELLANA - Il Carnevale Storico Civitonico è costretto a fermarsi ai blocchi di partenza. La prima sfilata di apertura prevista per oggi, domenica 8 f ... etrurianews.it

Rimandato il Carnevale dei bambini, il maltempo non dà tregua ai festeggiamenti a Civita Castellana Le nuove date https://www.tusciaweb.eu/2026/02/rimandato-carnevale-dei-bambini-maltempo-non-tregua-ai-festeggiamenti-civita-castellana/#gsc - facebook.com facebook