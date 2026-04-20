Negli ultimi anni, le tecniche di diagnosi medica si sono evolute grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, che aiuta a individuare con maggiore precisione le lesioni della mucosa di organi come stomaco, esofago, colon e retto. Questa tecnologia permette di migliorare l’accuratezza delle procedure come le gastroscopie e le colonscopie, strumenti fondamentali nella diagnosi delle patologie gastrointestinali. La diagnosi fine rappresenta ormai una realtà consolidata nel settore medico.

La diagnostica fine, che permette di andare a rilevare con la massima precisione le lesioni della mucosa dei visceri come stomaco, esofago, colon e retto, è una realtà da tempo. E già oggi, in Italia, le prestazioni sono sicuramente d’eccellenza. Ma come sta accadendo in diversi campi della medicina, per rendere ancora più precise le procedure diagnostiche e la definizione delle potenziali cause di quanto l’operatore osserva e favorire interventi sempre più mirati, l’ aiuto dell’Intelligenza artificiale si può rivelare estremamente importante. In questo senso ci sono novità sul territorio che segnalano come per migliorare la qualità diagnostica delle procedure endoscopiche diversi reparti di gastroenterologia ed endoscopia digestiva hanno già integrato sistemi evoluti di Intelligenza Artificiale (IA).🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Diagnostica, come l’Intelligenza artificiale ci aiuta (e ci aiuterà) con gastro e colonscopie

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