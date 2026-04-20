Deve pagare il conto Mario Monti torna e attacca così Giorgia Meloni

Mario Monti è tornato a parlare pubblicamente, criticando direttamente la posizione di Giorgia Meloni e affermando che deve pagare il conto. La sua presenza in ambito politico riaccende le discussioni sui rapporti tra Italia, Europa e Stati Uniti. La dichiarazione ha suscitato attenzione nei media e tra gli osservatori, mentre il dibattito pubblico si concentra sulle implicazioni di questa presa di posizione.

Il ritorno sulla scena politica di Mario Monti riaccende il dibattito sui rapporti tra Italia, Europa e Stati Uniti. L’ex presidente del Consiglio è intervenuto con parole dure, puntando il dito contro la linea internazionale del governo guidato da Giorgia Meloni e mettendo in discussione alcune scelte strategiche degli ultimi mesi. Il riferimento principale è al rapporto con Donald Trump, tornato centrale negli equilibri globali. Secondo Monti, la posizione della premier italiana rischia di esporre il Paese a conseguenze politiche ed economiche non trascurabili, soprattutto in un contesto internazionale sempre più instabile. Le critiche di Monti: “Troppa vicinanza a Trump”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Deve pagare il conto”. Mario Monti torna e attacca così Giorgia Meloni Notizie correlate Mario Monti attacca Giorgia Meloni, "sta dimostrando di essere molto scarsa nella strategia politica"Il senatore Mario Monti commenta i risultati del referendum e le conseguenti dimissioni, volontarie o sotto pressione, di diversi membri del governo... Mario Monti critica Giorgia Meloni: “È molto scarsa nella strategia politica”Il panorama politico italiano del marzo 2026 appare scosso da una serie di eventi che stanno mettendo a dura prova la tenuta del governo guidato da...