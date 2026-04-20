In Italia, il settore del design si conferma come uno dei più rilevanti in Europa, con circa 75.000 persone impiegate. I dati più recenti mostrano come il numero di addetti nel paese sia superiore rispetto a quello di altri stati europei, rendendo l’Italia il primo in questa classifica. La presenza significativa di professionisti nel campo testimonia l’importanza di questo comparto economico nel panorama nazionale.

Il design si conferma uno dei settori in cui l’Italia riesce a distinguersi maggiormente in Europa. L’ultimo Rapporto Design Economy, realizzato da Fondazione Symbola, Deloitte Private, PoliDesign e Adi (Associazione per il disegno industriale), ha rilevato che le imprese di questo comparto impiegano poco meno di 75mila dipendenti nel nostro Paese, il 21,5% dei circa 350mila addetti europei. Il settore è particolarmente in salute e cresce in Italia più di quanto non lo faccia in media in Europa. A livello territoriale, Milano si conferma la capitale italiana del design, con più del doppio degli addetti di qualsiasi altra provincia italiana. L’unico difetto del sistema sembra essere la produttività, un problema comune a tutta l’economia italiana.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Design, Italia primo Paese per addetti in Europa: quasi 75mila occupati

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