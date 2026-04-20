Design a Milano Your Own Universe installazione glo for art e ' Numero Cromatico'

Da iltempo.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Quando un gesto individuale diventa linguaggio collettivo, l'arte cambia forma. In occasione della Milano Design Week 2026, glo, brand di punta di Bat Italia per i dispositivi scalda stick per consumatori adulti, porta il suo impegno nell'arte a un nuovo livello. Lo sottolinea un comunicato evidenziando che "nell'ambito del progetto glo for art, presenta Y.O.U. Your Own Universe, un'installazione immersiva e partecipativa in cui arte, intelligenza artificiale e tecnologia si fondono". Firmata dal collettivo artistico Numero Cromatico, l'installazione interpreta perfettamente il tema del Fuorisalone 2026 "Essere Progetto", trasformando il visitatore da spettatore a parte integrante dell'opera.🔗 Leggi su Iltempo.it

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