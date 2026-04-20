Design a Milano Your Own Universe installazione glo for art e ' Numero Cromatico'
Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Quando un gesto individuale diventa linguaggio collettivo, l'arte cambia forma. In occasione della Milano Design Week 2026, glo, brand di punta di Bat Italia per i dispositivi scalda stick per consumatori adulti, porta il suo impegno nell'arte a un nuovo livello. Lo sottolinea un comunicato evidenziando che "nell'ambito del progetto glo for art, presenta Y.O.U. Your Own Universe, un'installazione immersiva e partecipativa in cui arte, intelligenza artificiale e tecnologia si fondono". Firmata dal collettivo artistico Numero Cromatico, l'installazione interpreta perfettamente il tema del Fuorisalone 2026 "Essere Progetto", trasformando il visitatore da spettatore a parte integrante dell'opera.🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie correlate
IQOS torna alla Milano Design Week con l'installazione SoundsorialMILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS torna per l'undicesima volta nel capoluogo lombardo alzando l'asticella...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: I nuovi posti da vedere a Milano durante la Design Week: la guida definitiva | Architectural Digest Italia; Milano Design Week 2026: dove mangiare e bere bene, zona per zona; Con Y.O.U. Your Own Universe Milano si accende di luce e connessioni; Milano Design Week 2026: ma come si vestono i maestri del design?.
Design, a Milano Your Own Universe installazione glo for art e 'Numero Cromatico'Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Quando un gesto individuale diventa linguaggio collettivo, l'arte cambia forma. In occasione della Milano Design Week 2026, glo, brand di punta di Bat Italia per i ... iltempo.it
KEspettacolo. . VOLA VOLA KESPETTACOLO X TWIGA MILANO present: KESHOW The first international live karaoke show in MILAN. Every Wednesday Night from 21:00… till late In the heart of Brera - @twigamilan You will have your own gold micro - facebook.com facebook
Milano, ci siamo! Migliaia di cittadini in corteo e poi in piazza Duomo contro le eurofollie di Bruxelles, per fermare l'immigrazione clandestina, a difesa dei nostri valori e della nostra cultura. #SenzaPaura, in Europa PADRONI A CASA NOSTRA! x.com/i/broadca x.com