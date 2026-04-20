Demenza | un caso su otto dipende da un problema del sonno molto diffuso

Uno studio recente evidenzia come circa un caso su otto di demenza possa essere collegato a disturbi del sonno, un problema molto diffuso nella popolazione. La ricerca sottolinea che la scarsa qualità del riposo o le ore insufficienti di sonno potrebbero influenzare lo sviluppo di patologie cerebrali. I risultati fanno parte di un’indagine che analizza i fattori di rischio e le possibili connessioni tra le abitudini notturne e le condizioni neurologiche.

Dormire male non è solo una seccatura notturna, ma può avere conseguenze importanti su tanti aspetti della nostra vita, dalla pelle alla memoria, dal sistema immunitario a quello cardiovascolare. Andando avanti con l'età, poi, diventa ancora più importante non trascurare il sonno anche per proteggere il nostro cervello dall'invecchiamento.. Secondo un nuovo studio condotto negli Stati Uniti, circa un caso di demenza su otto potrebbe essere collegato proprio all'insonnia, non è caso uno dei disturbi del sonno più comuni dopo i 65 anni. Ecco cosa è emerso da una ricerca condotta dal Massachusetts General Hospital di Boston, i cui risultati sono stati pubblicati sul Journals of Gerontology: Series A.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Demenza: un caso su otto dipende da un problema del sonno molto diffuso Notizie correlate Leggi anche: Demenza, 1 caso su 3 è legato a molte malattie comuni: la prevenzione parte da bocca, fegato e metabolismo Leggi anche: Demenza, un caso su tre è legato a 16 malattie comuni: ecco l’elenco Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tumore al seno: arriva una nuova cura; Pressione arteriosa e demenza, la prevenzione inizia a 50 anni; Quando la cura diventa un lusso: il nodo delle rette RSA per i malati di demenza; Vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio negli anziani, i dati indicano un minore rischio di Alzheimer. Dormire poco o male può incidere sulla salute cerebrale: uno studio segnala un possibile legame tra l'insonnia e il rischio di declino cognitivoDormire male non è solo una seccatura notturna, ma può avere conseguenze importanti su tanti aspetti della nostra vita, dalla pelle alla memoria, dal sistema immunitario a quello cardiovascolare. gazzetta.it Demenza, un caso su 8 potrebbe essere attribuito all'insonniaQuasi 1 caso di demenza su 8, pari a circa mezzo milione di pazienti solo in Usa, potrebbe essere collegato all'insonnia. Lo suggerisce una ricerca pubblicata sui Journals of Gerontology: Series A, ... ansa.it Una revisione Cochrane mette in dubbio i farmaci più recenti contro l’Alzheimer: effetti limitati o nulli su declino cognitivo e demenza. A fronte di benefici minimi, aumenta il rischio di edema cerebrale: un equilibrio che riapre il dibattito: https://fanpa.ge/hh9jl facebook