Demenza 1 caso su 3 è legato a molte malattie comuni | la prevenzione parte da bocca fegato e metabolismo

Un terzo dei casi di demenza deriva da malattie comuni come problemi alla bocca, al fegato e al gestione del metabolismo. Questa connessione sorprende molte persone, perché si pensa che la perdita di memoria e le difficoltà cognitive siano solo legate all’età. Tuttavia, studi recenti mostrano che uno stile di vita sbagliato può aumentare il rischio di sviluppare questa condizione, anche in età più giovane. Per esempio, un cattivo controllo della glicemia e cattive abitudini alimentari possono influire sulla salute cerebrale.

La demenza non è solo una questione di neuroni. Per anni è stata raccontata come una conseguenza quasi inevitabile dell'invecchiamento, legata al progressivo deterioramento del cervello. Oggi però la ricerca scientifica propone una visione più ampia e, per certi versi, più incoraggiante: il destino cognitivo dipende anche dalla salute del resto del corpo. Un'ampia analisi internazionale pubblicata sulla rivista Nature Human Behaviour suggerisce che intervenire tempestivamente su alcune malattie croniche molto diffuse potrebbe ridurre in modo significativo il numero di persone che sviluppano una demenza.