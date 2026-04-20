Il giornalista rimane in onda su Rete4, nonostante un articolo pubblicato su La Verità lo abbia coinvolto. Secondo quanto riferito da Dagospia, non ci sono state sanzioni o richiami ufficiali nei suoi confronti. La notizia viene confermata anche da Il Difforme, che riporta come non ci siano provvedimenti disciplinari nei confronti del professionista. La sua posizione all’interno della rete rimane invariata.

Nonostante l'articolo a La Verità, Del Debbio resta a Rete4. Secondo quanto apprende Dagospia non c'è stato richiamo per lui Giorni fa era trapelata voce chePier Silvio e Marina Berlusconi avessero intenzione di “liberarsi” di Nicola Porro e Paolo Del Debbioper cambiare Rete4 e fare una trasformazione radicale. Infatti pare che i due conduttori siano troppo vicini alla Lega e a Fratelli d’Italia, la parte più estrema della destra, e ciò va contro l’idea di partito che i due fratelli Berlusconi hanno e soprattutto del rinnovamento che vogliono fare all’interno di Forza Italia. A ciò si aggiunge una voce secondo cuiun articolo scritto perLa Veritàdi Paolo Del Debbio avrebbe fatto innervosire i Berlusconipoiché il conduttore è stato un po’ critico nei loro confronti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Del Debbio resta a Rete4: nessun richiamo per il giornalista

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