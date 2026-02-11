Roma Digos interviene con giornalista di Rete4 a CasaPound | al centro il diritto di cronaca e l’utilità del servizio

Durante un servizio a CasaPound nel quartiere Esquilino, la polizia ha fermato un giornalista di Rete4. Un agente della Digos ha chiesto spiegazioni sul motivo di fare quel reportage, sollevando qualche tensione tra le forze dell’ordine e i giornalisti presenti. La scena si è svolta sotto gli occhi di testimoni e lascia aperta la questione sulla libertà di cronaca e il ruolo dei media.

La tensione sale a Roma: Digos interviene su giornalista di Rete4 durante servizio a CasaPound. Un agente della Digos ha espresso perplessità sull'utilità del lavoro di un giornalista di Rete4 che stava documentando attività presso la sede di CasaPound nel quartiere Esquilino di Roma. L'intervento delle forze dell'ordine si è verificato l'11 febbraio 2026, creando un momento di tensione e sollevando interrogativi sul delicato equilibrio tra diritto di informazione e ordine pubblico. La vicenda, seppur di breve durata, riaccende il dibattito sulla copertura mediatica di realtà politiche spesso al confine tra legalità e contestazione.

