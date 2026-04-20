‘Basta Proibizionismo’ il sit in a Montecitorio per il 20 4 giornata internazionale della cannabis – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Uno "smoke out" davanti Montecitorio per protestare contro il decreto sicurezza e celebrare la giornata internazionale della consapevolezza sulla cannabis. Il leader di +Europa, poco prima, aveva portato la cannabis nella sala delle conferenze di Montecitorio contro il decreto che inasprisce ulteriormente la normativa sul possesso di canapa modificando il concetto di lieve entità. La cannabis alla Camera in un vasetto di vetro con circa 6 grammi "comprati al mercato nero, semplicemente con un canale Telegram”. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo ‘Basta Proibizionismo’, il sit in a Montecitorio per il 204, giornata internazionale della cannabis – Il video proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

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