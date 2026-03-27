Il commissario tecnico della nazionale di volley maschile è stato ricevuto ieri a Palazzo Alvaro dal sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria. L'incontro si è svolto in una cornice istituzionale, senza ulteriori dettagli pubblicati sui contenuti affrontati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali accordi o dichiarazioni durante l'incontro.

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha ricevuto ieri a Palazzo Alvaro il commissario tecnico della Nazionale di volley maschile, Fefè De Giorgi. De Giorgi è ritenuto uno dei migliori allenatori di volley al Mondo, ex palleggiatore della Nazionale di Velasco, ritenuta la squadra dei ‘fenomeni’ capace di primeggiare. Il suo impegno da commissario tecnico ha consentito di riportare la Nazionale di pallavolo ai vertici mondiali, temuta da tutte le altre selezioni. La sua presenza in città ha coinciso con un incontro con gli studenti universitari reggini. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Il ct della Nazionale di Volley maschile De Giorgi ricevuto a Palazzo Alvaro

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