De Bruyne è solo un disturbo l’ex Napoli è convinto | che accusa alla dirigenza!

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha espresso critiche riguardo all’acquisto di Kevin De Bruyne. Secondo lui, il centrocampista rappresenta “solo un disturbo” e ha rivolto accuse alla gestione del club. La sua opinione si basa su valutazioni personali e ha suscitato discussioni tra gli appassionati di calcio. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla strategia di mercato della squadra in questa sessione di trasferimenti.

L’ex dirigente del Napoli, Pierpaolo Marino, ha contestato in maniera piuttosto forte l’acquisto di Kevin De Bruyne. Nel corso de “I Bello del Calcio”, ha avvalorato la sua tesi spiegando la conseguente “decentralizzazione” di Scott McTominay dopo l’acquisto di un calciatore come lui, non nel pieno della sua carriera. In questa stagione qualcosa non ha funzionato nello scacchiere del Napoli. Oltre agli infortuni, mister Conte non è riuscito a trovare soluzioni giuste ad alcune situazioni, di cui i Fab Four sono l‘idea tattica più criticata. Ma qual è stato il vero problema? Secondo Pierpaolo Marino, intervenuto a “Il Bello del Calcio” su...🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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