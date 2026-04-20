Dare futuro alla memoria | Forlimpopoli celebra la Liberazione con tanti appuntamenti

Forlimpopoli si appresta a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con una serie di eventi organizzati da istituzioni, associazioni e cittadini. La giornata sarà dedicata a ricordare la liberazione e si svolgerà con diverse iniziative in città. Il programma prevede incontri e manifestazioni che coinvolgeranno la comunità locale. Le celebrazioni si terranno in diversi luoghi pubblici e sono state presentate nelle scorse settimane.

Forlimpopoli si prepara alle celebrazioni del 25 aprile, nell’81esimo anniversario della Liberazione, con un programma condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadinanza. Una serie di appuntamenti che guardano alla memoria, alla partecipazione e ai valori fondanti della Repubblica.Le.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sanremo celebra la Liberazione: un percorso tra memoria e musicaSanremo si prepara a commemorare l’81° anniversario della Liberazione con una giornata di riti e celebrazioni istituzionali prevista per sabato 25... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dare futuro alla memoria: Forlimpopoli celebra la Liberazione con tanti appuntamenti; Decima cerimonia di consegna dei Gagliardetti della Memoria domenica 19 aprile - ore 10.00; Crema. Identità urbana, tra memoria e futuro. Al san Domenico i progetti dell'istituto Munari; Al via a Diamante la Borsa di studio Marianna Presta Magorno: cultura, memoria e futuro per i giovani. Una grande opportunità: Vogliamo dare voce alla memoria della città. Invito tutti a partecipareÈ un’opportunità straordinaria, non solo per la nostra città, ma per l’intero territorio. Questo progetto ci emoziona profondamente. Ogni volta che leggo o pronuncio le parole Colle sta portando ... lanazione.it 25 aprile, Diamo un futuro alla memoria al cimitero di TrespianoFirenze, 22 aprile 2025 – Si chiama Diamo un futuro alla memoria l'evento organizzato dall'Anpi il 25 aprile, giorno della Liberazione, con inizio alle 8 al cimitero di Trespiano per celebrare ... lanazione.it Aprire le porte delle istituzioni alle nuove generazioni è fondamentale: significa costruire consapevolezza, rafforzare il senso civico e dare forma al futuro della nostra regione. Oggi ho accolto con piacere la classe 2^A dell’Istituto “G. Veronese” di San Bonifaci - facebook.com facebook