Il viaggio studio a Londra dei ragazzi della Cesalpino

Un gruppo di studenti della scuola Cesalpino ha recentemente concluso un viaggio studio a Londra. Durante il soggiorno, i ragazzi hanno visitato vari quartieri e monumenti, osservando con attenzione le differenze tra le aree più moderne e quelle più antiche della capitale britannica. Il viaggio ha permesso loro di confrontare ambienti diversi, tra edifici storici e zone più recenti, offrendo un’esperienza diretta di una città caratterizzata da molteplici volti e atmosfere.

Arezzo, 18 aprile 2026 – “Nessuna città presenta una così disordinata varietà di forme, una così capricciosa mescolanza di bello, di brutto, di magnifico, di povero, di triste, di strano, di grande, di uggioso e affascinante” scrive lo scrittore Edmondo de Amicis. Londra è un mix di tradizione e sfrontatezza. Lo hanno potuto constatare tutti gli studenti delle classi terze sez. C, D, E e F dell ’I.C. Cesalpino rientrati entusiasti dal viaggiostudio nella città inglese, ospiti del St. Joseph Foundation in Bramley Road. La St Joseph Foundation UK - una scuola di lingue situata in un campus residenziale a Londra, a soli 20 minuti dalla stazione Kings Cross St Pancras sulla linea Piccadilly.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il viaggio studio a Londra dei ragazzi della Cesalpino Notizie correlate Leggi anche: A Londra con sguardo consapevole: la bellissima esperienza dei ragazzi della Cesalpino Arriva il Flash Mob poetico dei ragazzi della CesalpinoArezzo, 24 febbraio 2026 – Chi non ricorda Lucy, la bambina scorbutica, ipercritica e lamentosa che spesso si rivolge all'amico Charlie Brown con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’associazione Italo-Britannica offre un viaggio a Londra ad uno studente del Liceo Artistico; Bambino adottato rischia di rinunciare la gita a Londra, ma il consolato rumeno gli concede cittadinanza e documento: potrà partire; Barber Osgerby alla Triennale: 30 anni di design rivoluzionario!. Il viaggio studio a Londra dei ragazzi della CesalpinoI ragazzi rientrati entusiasti dal viaggio/studio nella città inglese, ospiti del St. Joseph Foundation in Bramley Road ... lanazione.it Cosa vedere a Londra in 2 giorni: un viaggio tra icone, segreti e magia urbanaVisitare Londra in 2 giorni è una sfida davvero entusiasmante. La capitale britannica è una delle città più ricche di storia, cultura, modernità e cose da vedere. Con i suoi musei di fama ... siviaggia.it Parigi e Londra guidano le danze del vertice. Starmer: «Agiremo a cessate il fuoco definitivo». Meloni: «Pure Roma è pronta a mandare navi, ma serve l’ok dell’Aula». facebook Nel cuore della Londra di fine Settecento, Haydn compone la Sinfonia n. 102: eleganza, energia e un pubblico entusiasta. Il Classicismo al suo apice indubbiamente. Dopo Rebel, Haydn è il secondo protagonista del Concerto in corso diretto da Markus Stenz x.com