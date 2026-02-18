Porto Pra' torna lo spettro dell' ampliamento Ponente in rivolta | Pronti a tornare in piazza

A Porto Pra’ si riaccende il dibattito sull’ampliamento del porto, che ha suscitato proteste tra i residenti di ponente. La causa è il progetto che prevede nuove servitù, scatenando l’indignazione dei comitati locali. Questi hanno confermato che torneranno a manifestare nelle strade per opporsi alle modifiche territoriali. Le tensioni si fanno sentire, mentre gli abitanti temono che le nuove opere possano alterare l’equilibrio del quartiere. La questione resta aperta, con le piazze pronte a essere nuovamente occupate.

Il presidente del Municipio Ponente Matteo Frulio: "Il territorio non sa cosa sta accadendo, è una mancanza di rispetto". I comitati del territorio intanto annunciano di essere pronti a nuove manifestazioni A ponente si torna a parlare di ampliamento del porto di Pra', e i comitati cittadini annunciano battaglia, dicendo di essere pronti a tornare in piazza per dire "no" a nuove servitù sul territorio. La questione è deflagrata nei giorni scorsi, con alcune dichiarazioni del presidente di Autorità portuale Matteo Paroli che parlavano proprio di un potenziamento del Psa a Pra'. A fine mese, inoltre, come anticipato da Il Secolo XIX, Paroli volerà a Singapore con il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi per parlare con i vertici di Psa: tra gli argomenti sul tavolo, anche un'espansione del terminal di Pra' (probabilmente verso il mare) e un aumento del periodo di concessione. Duro intervento del presidente Matteo Frulio: Autorità Portuale andrà a Singapore a firmare un accordo con Psa e noi non abbiamo la minima idea di cosa contenga. Pretendiamo chiarezza e trasparenza.