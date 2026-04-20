Dalla palestra alla Zygopush dalla chirurgia maxillo-facciale o all’uso di ormoni | cosa rivela il culto del corpo tra i giovani uomini tra nuove fragilità maschili e ideologie misogine

Tra i giovani uomini si nota una crescente attenzione al proprio aspetto, che si manifesta attraverso pratiche come l’attività in palestra, trattamenti estetici e interventi di chirurgia maxillo-facciale. Alcuni ricorrono anche all’uso di ormoni per modificare il proprio corpo. Tra loro, Marvin si definisce ancora insoddisfatto della propria pelle, evidenziando come desideri di perfezione e fragilità si intreccino a credenze e atteggiamenti talvolta misogini.

È ancora scontento della sua pelle, Marvin: delle borse sotto gli occhi e della mascella non ancora ben definita. Oggi può darsi un 7 su 10, ma con un po’ di impegno potrebbe arrivare al 9. Per questo ogni giorno si sottopone a diverse tecniche di looksmaxxing, ovvero pratiche di bellezza maschile variamente estreme che sono diventate vero e proprio fenomeno di tendenza, a livello globale. Dall’allenamento ossessivo in palestra alla skincare intensiva, alla ginnastica facciale (mai sentito perlare di Zygopush? E degli “occhi da cacciatore”?). Fino a interventi di chirurgia maxillo-facciale o all’uso di ormoni della crescita e peptidi non regolamentati.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla palestra alla Zygopush, dalla chirurgia maxillo-facciale o all’uso di ormoni: cosa rivela il culto del corpo tra i giovani uomini, tra nuove fragilità maschili e ideologie misogine Notizie correlate Chirurgia maxillo-facciale in endoscopia salva un bambino di dieci anni al San MarcoL’operazione, condotta in endoscopia a fibre ottiche, è stata realizzata in collaborazione tra il direttore dell’Unità operativa complessa di... Loftus-Cheek e l’intervento, le previsioni del chirurgo maxillo facciale Dopo l’infortunio rimediato all’inizio di Milan-Parma cosa aspetta Loftus-Cheek? La risposta del chirurgo.