Da Bologna alla Riviera ecco la mappa delle vincite dimenticate

Ogni anno, in Emilia-Romagna, vengono accumulate somme di denaro derivanti da vincite del SuperEnalotto non riscosse. Un'inchiesta pubblicata il 18 aprile 2026 rivela che molte di queste vincite si concentrano tra Bologna e la Riviera, creando un vero e proprio tesoretto dimenticato. La mappa delle vincite non riscosse mostra come numeri fortunati nei vari concorsi abbiano lasciato premi ancora in attesa di essere reclamati.

Una distrazione che ogni anno alimenta un tesoretto. Secondo un'inchiesta di SuperEnalottoOggi, pubblicata il 18 aprile 2026, in Emilia-Romagna molte sono le vincite non riscosse. Dalle colline del riminese alla via Emilia, il copione è identico: schedine vincenti che finiscono nel dimenticatoio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

I Castelli dell'Etna, alla scoperta delle fortezze medievali da visitare tra storia e natura: la mappaVisualizzando sulla cartina i marcatori dei vari castelli storici disseminati nell'area etnea, salta subito all'occhio la forma di un cerchio quasi...

Divieti e restringimenti, ecco la mappa delle vie "off-limits" di LeccoSono numerose anche questa settimana le modifiche alla viabilità previste nel capoluogo lecchese dovute a interventi e lavori pubblici nelle vie.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gli aeroporti di de Pascale: Bologna più intercontinentale, Riviera più internazionale; Nuovi collegamenti dall'aeroporto alla riviera: anche nel Ravennate arriva il servizio di navetta; Filippo Giardina. La banalità del bene; Cervia e Cesenatico tra le nuove fermate dello shuttle che collega l'aeroporto di Bologna con la Riviera.

Pasqua e Pasquetta a Bologna e in Emilia-Romagna: arte, escursioni, aquiloni e carnevale in RivieraBOLOGNA – Bel tempo permettendo, Pasqua e Pasquetta diventano occasioni per immergersi nella natura anche appena fuori porta, riscoprendo riti e antiche tradizioni. Lunedì dell’Angelo a Bologna fa ... bologna.repubblica.it

Tra Appennino e Riviera, mostre e gite alle terme: gli itinerari consigliati per il fine settimanaBOLOGNA – Dopo aver festeggiato il Natale e il Capodanno, che fare? Sono tempi di recupero quelli che concede il calendario fino a domenica. Da spendere fra mostre e musei, gite fuori porta, magari ... bologna.repubblica.it

Moviola Juve Bologna L'analisi dei giornali - facebook.com facebook

Buongiorno dall'antica università di Bologna Alma Mater Studiorum #20aprile #essercisempre x.com