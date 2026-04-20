Crisi idrica Irpinia | il Prefetto interviene su Alto Calore

La gestione delle risorse idriche nelle zone di Irpinia e Sannio è stata oggetto di attenzione da parte della Prefettura di Avellino, che ha ricevuto una richiesta ufficiale dalla CISAL Federenergia. La questione riguarda le modalità di distribuzione e la disponibilità di acqua nelle aree interessate, in un momento in cui i livelli di approvvigionamento sono in difficoltà. La Prefettura sta valutando le misure da adottare per affrontare la situazione.

La gestione delle risorse idriche nell’area irpina e sannita è finita sotto la lente d’ingrandimento della Prefettura di Avellino, a seguito di una richiesta formale avanzata dalla CISAL Federenergia. L’organizzazione sindacale, che ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro, ha sollecitato l’intervento di Rossana Riflesso per sbloccare un dialogo interrotto con l’amministrazione di Alto Calore Servizi, società pubblica attualmente impegnata in una procedura di concordato preventivo. Un silenzio amministrativo che interrompe il confronto sindacale. Il percorso che ha portato alla richiesta di mediazione prefettizia nasce da una serie di tentativi di comunicazione rimasti senza esito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi idrica Irpinia: il Prefetto interviene su Alto Calore Notizie correlate Crisi idrica in Irpinia, allarme su Alto Calore. Il PRC: "Occorre blindare una volta per tutte la gestione pubblica dell'acqua"Il PRC Irpinia: "Assistiamo all'ennesima campagna per sabotare la stabilità di Alto Calore, alimentando un clima di sfiducia che giova solo a chi... Crisi idrica Irpinia: Alto Calore al collasso, rischioLa crisi idrica in Irpinia ha raggiunto un punto di non ritorno, con l’Ente Alto Calore che affronta ritardi nella gestione del debito e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Manovra, sostegno a Irpinia e Sannio per la crisi idricaUn Fondo per le vittime di Alto Calore. Lo si potrebbe definire così, con un pizzico di sarcasmo, lo strumento finanziario per l’uscita dal tunnel dei problemi idrici di Sannio e Irpinia proposto ... ilmattino.it Avellino, crisi idrica in Irpinia: 110 milioni per l'emergenzaEmergenza idrica, l'Alto Calore completa la stesura dei tre macro progetti che saranno candidati al finanziamento attraverso il Piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza dei ... ilmattino.it