Un dirigente calcistico ha commentato la possibilità di ingaggiare un noto allenatore straniero per la nazionale italiana, affermando che partirebbe da lui come prima scelta. Ha anche aggiunto che sognare un allenatore di alto livello non comporta costi aggiuntivi. La discussione si inserisce nel quadro di una crisi nel calcio italiano, con diverse opinioni sul futuro della guida tecnica della nazionale.

“Rispetto a quello che potrebbe essere l’allenatore” della nazionale italiana, “seguendo un po’ i nomi che sono stati fatti, se veramente c’è voglia di ricominciare, partirei dalla possibilità accennata di avere Guardiola, perché significherebbe proprio dare un cambio netto a tutto quello che è stato il passato. Penso sia molto difficile però sognare in questo momento non costa nulla”. Lo ha detto l’ex calciatore Leonardo Bonucci, assistente della nazionale italiana, in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards a Madrid. “Servirà del tempo, come è successo nel tennis”. Per far rinascere il calcio italiano “ci vorrà del tempo, come è...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crisi calcio italiano, Bonucci: “Partirei da Guardiola. Sognare non costa nulla”

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