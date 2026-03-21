napoli sognare non costa nulla

Il Napoli torna da Cagliari con tre punti importanti, conquistati in trasferta, e grazie a questa vittoria si issa temporaneamente al secondo posto della classifica, superando il Milan. La squadra partenopea ora si trova a sei punti dall'Inter, che giocherà la sua prossima partita domani. La partita si è conclusa con la vittoria del Napoli, che ha ottenuto i tre punti necessari.

Sognare non costa niente. Il Napoli torna da Cagliari con tre punti pesantissimi perché sottrae temporaneamente il secondo posto al Milan e va a -6 dall'Inter, che domani giocherà a Firenze avvertendo una sensibile pressione. La quarta vittoria consecutiva (settima con un gol di scarto) è stata impreziosita dalla contemporanea presenza di De Bruyne, Lobotka e McTominay, che ha piazzato il colpo decisivo dopo un minuto e 14 secondi. Il Napoli ha controllato la partita - una punta del 72 per cento di possesso palla - ma si è fermato a quel gol dello scozzese nell’area affollata e confusa. Poco hanno fatto i suoi avversari, Milinkovic-Savic e i difensori si sono limitati all’ordinario. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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