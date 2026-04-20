A Pavia, le indagini sul decesso di Gabriele Vaccaro, un ragazzo di 17 anni, si sono approfondite dopo che si è scoperto che è stato ucciso con un cacciavite. La vittima, originaria della Sicilia, era stata trovata morta nella notte, poco dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. La polizia sta cercando di chiarire le circostanze dell'aggressione e le motivazioni dietro il gesto.

Omicidio a Pavia, svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario della Sicilia ucciso nella notte dopo una serata trascorsa con gli amici. Tre giovani sono stati accompagnati in Questura nell’ambito degli accertamenti condotti dagli investigatori: si tratta di due minorenni e un maggiorenne, ora al centro delle verifiche degli inquirenti. Leggi anche: Tragedia al supermercato, assalto brutale: ucciso 20enne a coltellate Aggressione dopo una lite nel parcheggio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la violenza si sarebbe consumata in un parcheggio del centro di Pavia, al termine di una serata in discoteca. Il gruppo della vittima avrebbe avuto una discussione con altri ragazzi nei pressi della colonnina automatica per il pagamento della sosta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Così è morto Gabriele, 17 anni: massacrato con un cacciavite, ora si scopre perché. Atroce

Notizie correlate

Bambino morto nella piscina, ora la scoperta atroce: “Perché era lì”Ci sono momenti in cui la cronaca smette di essere un semplice susseguirsi di fatti per trasformarsi in un silenzio assordante, capace di raggelare...

Leggi anche: Com’è morto Gabriele Vaccaro: il colpo di cacciavite, la ferita all’apparenza lieve, l’emorragia fatale

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Pavia, così è morto Gabriele Vaccaro: i colpi di cacciavite dopo una lite al bar per una ragazza e la ferita che ha colto di sorpresa gli amici; Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: Niente grate di sicurezza; Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serata; Ambra Orfei racconta la morte del marito Gabriele Piemonti: Ho fatto di tutto per salvarlo, si è consumato per il lavoro.

Gabriele Vaccaro ucciso in un pacheggio a Pavia, accoltellato mentre stava recuperando l'autoUna lite per futili motivi degenerata nel sangue al termine di una serata di svago. È morto così, nella notte tra sabato e domenica, Gabriele Vaccaro, un ragazzo di 25 ... ilmessaggero.it

Il piccolo Gabriele morto alle terme a Latina, si indaga per omicidio colposo. Sequestrata la piscinaCi sono volute quattro persone per liberare Gabriele. Faro sull’assenza di una griglia di protezione sul bocchettone di aspirazione ... roma.corriere.it

#Spalletti ha parlato così a DAZN dopo #JuveBologna Queste le dichiarazioni del tecnico della #Juventus dopo il match dello Stadium L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Georg Gänswein: “Così Francesco volle incontrarsi con Benedetto” x.com