Il termine phubbing indica l’atteggiamento di ignorare una persona, solitamente il partner, concentrandosi sullo smartphone invece di interagire con chi si trova accanto. Questa abitudine, sempre più diffusa, viene spesso collegata a tensioni e crisi nelle relazioni di coppia. Non si tratta di un fenomeno nuovo, ma il suo nome ha preso piede negli ultimi anni per descrivere questa particolare forma di trascuratezza digitale.

Difficile credere che sia stato coniato un termine per qualsiasi evento o situazione, vero? Effettivamente è corretto, ma è esente dagli esempi il termine phubbing. Questo termine, che deriva dalla fusione di phone e snubbing (cioè ignorare), è nato per descrivere quella situazione in cui veniamo ignorati platealmente dal nostro interlocutore a causa dello smartphone. Una conversazione in cui, di fatto, ci sentiamo (e siamo) il terzo incomodo. Ma è davvero una pratica tanto diffusa da essere considerata addirittura un fattore che può mettere in crisi delle coppie? Cos’è il phubbing: è solo disinteresse o c’è dell’altro?. Anche se il termine phubbing è stato coniato già anni prima, ha raggiunto un grado di utilizzo particolarmente elevato con la diffusione dei cellulari.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cos’è il phubbing e perché viene associato alle crisi di coppia?

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Cos’è il phubbing e perché viene associato alle crisi di coppia?Difficile credere che sia stato coniato un termine per qualsiasi evento o situazione, vero? msn.com

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