Corteo in città contro guerra e governo | I miliardi destinati alle armi vengono tolti alla sanità alla scuola e ai trasporti

A Ravenna si prepara una manifestazione contro la guerra, con un corteo che coinvolgerà cittadini e attivisti. Gli organizzatori sottolineano come i fondi destinati alle armi vengano sottratti ai settori della sanità, della scuola e dei trasporti. La manifestazione segue gli scioperi e le proteste dello scorso autunno, portando nuovamente in piazza le posizioni contrarie alle spese militari.

Dopo gli scioperi e le manifestazioni dello scorso autunno, si prepara a Ravenna una nuova iniziativa contro la guerra. Sabato 25 aprile, dalle 10:30, si terrà un presidio in Piazza dei Caduti cui seguirà la partenza di un corteo verso il Ponte dei Martiri. "Sarà un 25 aprile che riporta in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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