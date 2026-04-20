Corse di addestramento l’ultimo acceso test Ora Provaccia e Palio

Le corse di addestramento si sono svolte ieri sul tracciato del Collegio, rappresentando l'ultimo test prima delle prove ufficiali della Provaccia e del Palio. Gli eventi hanno visto protagonisti i cavalli impegnati in diverse sessioni di allenamento, con le performance che hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti. La giornata ha rappresentato un momento importante per i partecipanti, in vista delle prossime competizioni.

Ultimo, decisivo test prima della Provaccia e del Palio. Sul tracciato del Collegio, le corse di addestramento hanno regalato ieri emozioni forti. Tra i momenti significativi, la vittoria di Antonio Siri al Memorial Marco Salvadori, dedicato al veterinario scomparso. Le batterie si sono susseguite con ritmo serrato, offrendo indicazioni preziose. Successi per Adrian Topalli, Giovanni Atzeni, Filippo Belloni, Alessio Bincoletto e Giuseppe Zedde, al termine di prove spesso tirate e senza esclusione di colpi. Il momento clou è stato il Gran Premio del Collegio, preceduto dall’estrazione delle batterie. In finale si sono affrontati fantini di primo piano: Federico Arri per La Flora, Alessio Bincoletto per San Magno e Giovanni Atzeni per San Domenico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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