Coppa Italia 2026 il calendario delle semifinali in tv | quando e dove vederle in tv

Le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2026 saranno trasmesse in diretta sulle reti Mediaset. La competizione, che vede coinvolti i club di Serie A, sarà visibile in televisione in modo gratuito. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane e il calendario completo è stato comunicato ufficialmente. Gli appassionati di calcio potranno seguire le partite in diretta sui canali del gruppo televisivo.

Il grande calcio torna in chiaro sulle reti Mediaset con le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2026. Scopriamo insieme il calendario e la programmazione delle partite trasmesse in chiaro su Canale 5 e Italia 1. Inter-Como, semifinale di Coppa Italia 2026 in tv: dove e quando vederla. La Coppa Italia 2026 torna in tv, in chiaro, con due appuntamenti da non perdere. Si parte martedì 21 aprile 2026 con Inter-Como, la prima semifinale di ritorno trasmessa in esclusiva assoluta dalle 20.40 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. Dopo lo 0-0 della semifinale di andata giocata al Sinigaglia, si accendono i riflettori sullo Stadio San Siro di Milano per una partita che si preannuncia imperdibile.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Coppa Italia 2026, il calendario delle semifinali in tv: quando e dove vederle in tv IL PALLONE D’ORO DEGLI SCARSONI 3.0 - LE SEMIFINALI E FINALI Notizie correlate Calendario, orari e programmi delle gare di sci alpino juniores 2026: dove vederle in tv e streamingNel contesto della stagione invernale dedicata alle promesse dello sci alpino, i Mondiali juniores 2026, in programma a Narvik, Norvegia, dal 5 al 15... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Coppa Italia, il tabellone: Atalanta-Lazio e Inter-Como le semifinali; Coppa Italia: Inter to face Como in the semifinals; Domani al via a Laigueglia la Coppa Italia per Società; Si chiude il sipario sulla Coppa Italia di Gerenzano, Akiyama Settimo vince. Coppa Italia 2026, il calendario delle semifinali in tv: quando e dove vederle in tvDoppio appuntamento con la Coppa Italia 2026 sulle reti Mediaset: le semifinali di ritorno su Canale 5 e Italia 1. superguidatv.it Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaL'Inter riceve il Como a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida di andata in casa della squadra di Fabregas è terminata 0-0. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la v ... tuttosport.com AKANJI: “INTER SOLIDA, MA LA CORSA NON È FINITA” L’Inter si avvicina al traguardo con fiducia, ma senza abbassare la guardia. Manuel Akanji, ai microfoni di SportMediaset, analizza il momento dei nerazzurri tra campionato e Coppa Italia. “Che tu sia un facebook Coppa Italia, domani Inter-Como in chiaro in tv: ecco su che canale vederla x.com