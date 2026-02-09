Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | la prova di durata

Dopo aver percorso più di 4.000 km in pieno inverno, abbiamo messo alla prova le nuove gomme Goodyear Vector 4Seasons Gen-3. Lo pneumatico si è comportato bene su strade asciutte e bagnate, anche con temperature molto sotto zero. La durata e l’efficacia sono risultate convincenti, senza perdere aderenza o prestazioni.

La scelta di non cambiare gli pneumatici da estivi a invernali, puntando invece su una soluzione quattro stagioni, permette di risparmiare tempo e denaro sull'acquisto di un secondo treno di gomme. Ma qual è la vera efficacia di questo tipo di coperture nella stagione più fredda? Abbiamo testato un treno di Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 durante tutta la stagione, dal mese di novembre a quello di febbraio, per poter verificare il comportamento in ogni genere di condizione, dal freddo al bagnato, fino all'asciutto superiore ai 15 gradi. Negli oltre 4.000 km percorsi tra città, strade extraurbane, autostrada e montagna, gli pneumatici statunitensi si sono rivelati sempre efficaci, fornendo la giusta aderenza e un comfort elevato, oltre a una rumorosità ridotta al minimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: la prova di durata Approfondimenti su Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: ci prova subito Anghelè Segui la diretta di Juventus Next Gen Ascoli, partita valida per la 22ª giornata del campionato 202526. Juventus Next Gen Carpi 0-0 LIVE: ci prova Tcheuna, palla sul fondo Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Next Gen e Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 202526. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Best All-Season Tires 2026 – Tested & Ranked for Every Driver Ultime notizie su Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Argomenti discussi: Gomme invernali o all season: guida alla scelta giusta. Gomme estive o 4 stagioni? Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 ed EfficientGrip Performance 2Mescole di gomma ad alto contenuto tecnologico. Disegni del battistrada studiati per offrire prestazioni in ogni situazione di guida. Nel campo degli pneumatici la ricerca è una frontiera in costante ... gazzetta.it All-season tyre test: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 reviewThank you for signing up! Did you know with a Digital Subscription to Shields Gazette, you can get unlimited access to the website including our premium content, as well as benefiting from fewer ads, ... shieldsgazette.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.