Controllo in strada | sotto la ruota di scorta due chili di droga

Durante un controllo stradale, le forze dell'ordine hanno fermato un veicolo che ha attirato la loro attenzione a causa di alcuni segnali ritenuti sospetti. Sotto la ruota di scorta, sono stati trovati circa due chili di droga, nascosti in modo da cercare di sfuggire ai controlli. La verifica è stata avviata dopo l'osservazione di alcuni dettagli anomali nel comportamento del conducente e nelle modalità di gestione del veicolo.

Non una verifica scelta a caso, ma un controllo nato da una serie di segnali che ai carabinieri sono sembrati subito fuori posto. È cominciato così l’intervento che nella serata di ieri, a Povoletto, ha portato all’arresto di due uomini di 31 e 36 anni, entrambi residenti a Udine, trovati con.🔗 Leggi su Udinetoday.it

When Simple Traffic Stop Turns Into $1,000,000 Fentanyl Drug Bust

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