Controlli contro la malamovida | sanzionato un locale e alcune persone che bevevano alcolici in strada

Nel fine settimana, a Monza, sono stati effettuati controlli congiunti da parte di diverse forze di polizia, tra cui la questura, la Polfer e la polizia locale. Durante le operazioni sono state identificate alcune persone che consumavano alcol in strada e un locale è stato sanzionato per violazioni alle norme sulla somministrazione. Le verifiche rientrano nell’attività di contrasto alla mala movida, con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico.

Nel fine settimana a Monza ci sono stati controlli contro la mala movida. Un’attività congiunta che ha visto scendere in strada personale della questura di Monza, agenti della Polfer e della polizia locale.Al centro dei controlli le zone dei locali: via Bergamo e dintorni, piazza Trento e Trieste.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Controlli nel medio ponente: oltre 80 persone controllate, un locale sanzionatoControlli straordinari nel medio ponente genovese, dove sono intervenuti gli agenti del commissariato Cornigliano, tre unità del reparto prevenzione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Controlli contro la malamovida: sanzionato un locale e alcune persone che bevevano alcolici in strada; Controlli a tappeto contro il fenomeno della mala-movida a Nichelino, arrivano una decina di multe; Contro la malamovida. Con le nuove regole un sabato da vigilati; Pugno duro contro la malamovida: pioggia di multe in Centro e Piazza Bologna. Malamovida Capitale, Municipale impegnata fra negozi irregolari e controlli stradaliSono stati oltre 1.500 i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel corso dell’ultimo fine settimana, nelle principali aree della movida cittadina. Il bilancio complessivo conta pi ... terzobinario.it Contro la malamovida. Con le nuove regole un sabato da vigilatiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Controlli ambientali nel Cilento: prelevati campioni nei corsi d'acqua - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Streaming illegali in bar e locali, si intensificano i controlli della Guardia di Finanza per le gare di Champions x.com