Il futuro dell’allenatore del Napoli sarà deciso nel prossimo incontro con il presidente della società. La riunione si concentrerà su questioni riguardanti lo stadio, il mercato e una clausola non scritta relativa alle dimissioni. La decisione finale dipenderà da questo vertice, che potrebbe influenzare le prossime mosse della squadra. Non sono state rese note ulteriori dettagli sui temi trattati o sui possibili sviluppi.

? In Sintesi Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si deciderà nel prossimo vertice con Aurelio De Laurentiis. L’incontro, inizialmente previsto per questi giorni, è stato posticipato a causa della sconfitta contro la Lazio che ha riaperto la corsa alla Champions League. Secondo le indiscrezioni de Il Mattino, il tecnico leccese non pensa alla Nazionale italiana e vorrebbe onorare il suo contratto fino al 2027. Tuttavia, Conte non è disposto ad accettare un ridimensionamento tecnico: accetta il taglio del monte ingaggi, ma rifiuta un mercato fatto solo di “giovani scommesse” e pretende investimenti concreti sulle infrastrutture (stadio e centro sportivo).🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conte-De Laurentiis, il vertice che decide tutto: stadio, mercato e la clausola non scritta sulle dimissioni

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