Conte cambia il Napoli | rivoluzione tattica per il rush finale sarà lui la chiave
Antonio Conte ha deciso di cambiare il modulo del Napoli in vista delle ultime partite di campionato. Il tecnico ha lasciato il sistema con i quattro giocatori più offensivi, tra cui McTominay e De Bruyne, che ormai non dà più i risultati sperati. Alisson Santos, invece, è stato escluso dalla formazione titolare. La squadra sta adottando nuove soluzioni tattiche per affrontare al meglio il finale di stagione.
Antonio Conte abbandona il sistema dei Fab Four: il quartetto con McTominay e De Bruyne non rende più come prima, Alisson Santos è finito ai margini e una rivoluzione tattica è già in corso. Conte e la crisi offensiva: i numeri raccontano il fallimento. Contro la Lazio non è stata solo una sconfitta, ma la certificazione di un progetto tattico arrivato ai minimi. La formula con McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund non sembra funzionare e i dati lo confermano senza appelli: zero tiri in fase offensiva, creazione di pericoli drasticamente ridotta, sviluppo del gioco frammentario. Contro Cagliari, Milan e Parma il quadro era già chiaro. Conte lo ha visto e ha deciso di intervenire.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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