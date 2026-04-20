Antonio Conte ha deciso di cambiare il modulo del Napoli in vista delle ultime partite di campionato. Il tecnico ha lasciato il sistema con i quattro giocatori più offensivi, tra cui McTominay e De Bruyne, che ormai non dà più i risultati sperati. Alisson Santos, invece, è stato escluso dalla formazione titolare. La squadra sta adottando nuove soluzioni tattiche per affrontare al meglio il finale di stagione.

Antonio Conte abbandona il sistema dei Fab Four: il quartetto con McTominay e De Bruyne non rende più come prima, Alisson Santos è finito ai margini e una rivoluzione tattica è già in corso. Conte e la crisi offensiva: i numeri raccontano il fallimento. Contro la Lazio non è stata solo una sconfitta, ma la certificazione di un progetto tattico arrivato ai minimi. La formula con McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund non sembra funzionare e i dati lo confermano senza appelli: zero tiri in fase offensiva, creazione di pericoli drasticamente ridotta, sviluppo del gioco frammentario. Contro Cagliari, Milan e Parma il quadro era già chiaro. Conte lo ha visto e ha deciso di intervenire.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte cambia il Napoli: rivoluzione tattica per il rush finale, sarà lui la chiave

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