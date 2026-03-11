Infortunio Vergara tegola per Conte | stop di un mese La rivoluzione tattica per Napoli-Lecce e il caso Giovane

Un infortunio ha colpito Vergara, costringendo il Napoli a rivedere le proprie scelte tattiche in vista della sfida contro il Lecce. La squadra dovrà gestire un’assenza di circa un mese, influenzando le strategie di gioco e le rotazioni. La partita contro il Torino ha portato questa novità, segnando una nuova fase per le scelte tecniche dei partenopei.

NUOVO STOP E CAMBI TATTICI. La vittoria contro il Torino lascia in eredità al Napoli una pessima notizia: l'infortunio di Vergara. Il giovane talento, vera rivelazione della stagione, dovrà restare ai box per almeno un mese. In vista della sfida di sabato alle 18:00 contro il Lecce, Antonio Conte è costretto a varare una rivoluzione tattica: Eljif Elmas verrà avanzato sulla trequarti al fianco di Alisson Santos, liberando un posto in mediana per il rientro da titolare di Frank Anguissa. Sorridono a metà gli altri infortunati: McTominay (fuori da 5 gare) e De Bruyne andranno in panchina per mettere minuti nelle gambe, mentre Lobotka spera nella convocazione.