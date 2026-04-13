Arriva a Bergamo il roadshow di Plenitude: un’esperienza interattiva con la realtà virtuale per comprendere benefici e potenzialità del fotovoltaico domestico Bergamo ospita «Connessioni Solari», il roadshow ideato e organizzato da Plenitude: dall’11 al 17 aprile l’evento si terrà presso il Flagship Store di via Gerolamo Tiraboschi 4650. In questa nuova edizione, l’iniziativa si arricchisce con l’esperienza nata all’interno di Futura Blocks: il nuovo spazio virtuale su Roblox di Futura by Plenitude, dove i partecipanti possono costruire uno spazio in cui edifici, sistemi energetici, servizi e aree naturali devono convivere in modo armonico. Il roadshow «Connessioni Solari» richiama direttamente questa esperienza, mostrando come l’energia possa modellare comunità e territori attraverso un percorso interattivo e immersivo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Connessioni Solari» a Bergamo: un viaggio immersivo alla scoperta dell’energia da fonti rinnovabili

"Connessioni Solari”, un viaggio immersivo alla scoperta dell’energia da fonti rinnovabiliNel mese di aprile, sarà Verona a ospitare il roadshow “Connessioni solari”: dal 2 al 9 aprile presso il Flagship Store in Corso Porta Borsari 53.

Energia verde in crescita: in Cina oltre il 60% della potenza elettrica proviene da fonti rinnovabiliNel cuore della Cina, dove il cielo si tinge di blu elettrico tra le vaste distese del deserto del Gobi e le montagne del Qinghai, si è compiuto un...