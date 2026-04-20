Conflitto in Iran | perché adesso e cosa significa per la Cina

Negli ultimi giorni in Iran si sono verificati nuovi scontri che hanno attirato l’attenzione internazionale. Le proteste sono continuate, mentre il governo ha risposto con azioni repressive e dichiarazioni ufficiali. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, che coinvolgono anche la Cina, coinvolta in negoziati e accordi con le autorità iraniane. La situazione resta instabile e in rapido mutamento.

Gli eventi delle ultime settimane in Iran hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso, in un susseguirsi di negoziazioni, trattative e ultimatum regolarmente disattesi. Un vortice di eventi che ha messo a dura prova il sangue freddo di famiglie, imprese e mercati finanziari, alle prese con le quotidiane scelte di spesa ed investimento in un contesto completamente privo di visibilità. Dove regna l’incertezza si fa largo la prudenza, e da un punto di vista economico cresce il rischio di trovarci nell’anticamera di una recessione, in quella che potremmo potenzialmente considerare una self-fulfilling prophecy: accanto alle conseguenze dirette del conflitto (reali e di grande impatto) che si possono concretizzare in una crisi energetica duratura, ciò che preoccupa è il circolo vizioso alimentato dall’incertezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA

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A Teheran la faida è tutta interna: Abbas Araghchi prova a negoziare, Ahmad Vahidi alza il tiro e vuole il conflitto a oltranza. Stessa partita, strategie opposte. La posta in gioco è la curatela fallimentare del regime e una polizza d'assicurazione USA sulla vita. x.com