Conflitto in Iran | perché adesso e cosa significa per la Cina
Negli ultimi giorni in Iran si sono verificati nuovi scontri che hanno attirato l’attenzione internazionale. Le proteste sono continuate, mentre il governo ha risposto con azioni repressive e dichiarazioni ufficiali. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, che coinvolgono anche la Cina, coinvolta in negoziati e accordi con le autorità iraniane. La situazione resta instabile e in rapido mutamento.
Gli eventi delle ultime settimane in Iran hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso, in un susseguirsi di negoziazioni, trattative e ultimatum regolarmente disattesi. Un vortice di eventi che ha messo a dura prova il sangue freddo di famiglie, imprese e mercati finanziari, alle prese con le quotidiane scelte di spesa ed investimento in un contesto completamente privo di visibilità. Dove regna l’incertezza si fa largo la prudenza, e da un punto di vista economico cresce il rischio di trovarci nell’anticamera di una recessione, in quella che potremmo potenzialmente considerare una self-fulfilling prophecy: accanto alle conseguenze dirette del conflitto (reali e di grande impatto) che si possono concretizzare in una crisi energetica duratura, ciò che preoccupa è il circolo vizioso alimentato dall’incertezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA
Notizie correlate
Cosa significa quando il cane mangia la carta: perché lo fa e cosa succedeI motivi per cui un cane mangia la carta, che sia quella igienica o dei fazzoletti, possono variare.
Perché la Cina si sta impegnando a risolvere il grave conflitto tra Pakistan e Afghanistan (e l’Occidente no)di Riccardo Capanna Mentre l’Occidente guarda fuori dalla porta, tra Afghanistan e Pakistan si consuma la più grave crisi dal ritorno al potere dei...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Trump annuncia nuovi negoziati, l’Iran nega; Guerra USA-Iran, negoziati falliti a Islamabad: i tre scenari possibili allo scadere della tregua il 22 aprile; Iran, perché il Vaticano dice no all’America delle armi: la storia di una diffidenza antica; Medio Oriente, falliti i negoziati Usa-Iran LA CRONACA DELL'11 APRILE.
Conflitto in Iran: perché adesso e cosa significa per la CinaLa Cina si sta presentando come forza di mediazione orientata al perseguimento della pace nonché sostenitrice dell’ordine multilaterale ... bergamonews.it
Guerra in Iran, cos’è e perché è importante il giacimento di gas di South ParsMentre continua la guerra in Iran, nonostante voci di diverse fonti che indicano possibili trattative tramite mediatori tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto, non si fermano gli attacch ... tg24.sky.it
Nonostante le 180 mila vittime e i 14 milioni di sfollati del conflitto in atto si parla pochissimo. Per il segretario generale dell’Onu Guterres si tratta della “peggiore crisi umanitaria del mondo” https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/sudan-la-guerra-di - facebook.com facebook
A Teheran la faida è tutta interna: Abbas Araghchi prova a negoziare, Ahmad Vahidi alza il tiro e vuole il conflitto a oltranza. Stessa partita, strategie opposte. La posta in gioco è la curatela fallimentare del regime e una polizza d'assicurazione USA sulla vita. x.com