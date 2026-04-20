Con to Dream il soft clubbing arriva per la prima volta in un centro commerciale

Il 19 e 26 aprile si terranno due eventi di soft clubbing in un centro commerciale, organizzati in collaborazione con Softclubbing Torino. Si tratta di appuntamenti diurni che portano per la prima volta questa formula nel contesto di un centro commerciale, segnando un'inedita sperimentazione nel settore. I due eventi sono parte di un progetto che mira a portare il format di musica e socializzazione in ambienti insoliti per questa tipologia di manifestazioni.

Il 19 e 26 aprile, in collaborazione con Softclubbing Torino, due appuntamenti dedicati al format diurno che sta conquistando anche Torino. Il soft clubbing approda per la prima volta all’interno di un centro commerciale: la novità è firmata To Dream, il più grande Urban District del Piemonte che.🔗 Leggi su Torinotoday.it HO REGALATO UN WEEKEND ROMANTICO ALLA MIA CRUSH SOFY! *l'ho conquistata* Notizie correlate Leggi anche: Il soft clubbing arriva a Padova: nasce «Vitamina – la disco di mattina», l'appuntamento all'BUH12 Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Con to Dream il soft clubbing arriva per la prima volta in un centro commerciale; Il soft clubbing per la prima volta all’interno di un centro commerciale; Con to Dream il soft clubbing arriva per la prima volta in un centro commerciale. Olimpiadi a Milano, Torino e Genova I dream team curano l’ordinario. E imparano dagli errori x.com Vota il Dream Team della 27^ giornata di campionato https://bit.ly/DTGameday27 #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook