Compra un vaso a 4 dollari dopo 5 anni scopre che è un antico tesoro Maya | la storia di Anna Lee Dozier

Un’attivista acquista un vaso a quattro dollari e lo conserva per diversi anni. Dopo circa cinque anni, visitando un museo a Città del Messico, nota dettagli sul vaso che le fanno sorgere il sospetto che possa essere un antico reperto Maya. La scoperta porta a un’indagine più approfondita, che potrebbe rivelare un tesoro archeologico nascosto tra gli oggetti di uso quotidiano.

L’attivista Anna Lee Dozier compra un vaso a 4 dollari e lo tiene per anni in casa. Poi, in un museo a Città del Messico, riconosce dettagli che fanno nascere un dubbio: potrebbe essere un antico vaso Maya.🔗 Leggi su Fanpage.it

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