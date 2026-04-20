Come salvare Monza dalla morsa del traffico e dello smog | una soluzione c' è da anni

A Monza, la questione del traffico e dello smog resta irrisolta, anche se da anni si discute di una possibile soluzione. Mentre si attende l’arrivo della metropolitana, le autorità cercano metodi per migliorare la mobilità urbana e facilitare gli spostamenti dei cittadini con i mezzi pubblici. La situazione rimane complessa e richiede interventi concreti per alleggerire la pressione sulle strade.

In attesa dell’arrivo della metropolitana a Monza bisogna trovare una soluzione per garantire ai cittadini di muoversi bene coi mezzi pubblici. Il modo di muoversi agevolmente (e in modo green) in città e verso Milano arriverà certamente quando le 7 fermate della metropolitana saranno attive nel.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monza, rivoluzione attorno all’ospedale: parcheggi interrati e piste sicure contro la morsa del traffico Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Come salvare Monza dalla morsa del traffico e dello smog: una soluzione c'è (da anni); PRIMAVERA 1: MONZA-FROSINONE 1-2; Un Monza da promozione ferma la Sampdoria; È un Bari da film dell’orrore: tre turni per salvare la faccia. Il fine settimana del vivaio di AC Monza si è concluso - facebook.com facebook Il "pacchetto e mezzo" di cui ha parlato Vasseur è reale: una SF-26 al filming day aggiornata per tre quarti e anche più leggera. Dove e come cambia. Line up con titolari a Monza per i 200km pre Miami. x.com