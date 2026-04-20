Come risparmiare benzina ed elettricità

Negli ultimi giorni, i prezzi della benzina e del diesel sono aumentati, mentre i consumi sono rimasti stabili. La situazione attuale non presenta rischi immediati, ma le variazioni dei costi potrebbero influenzare le abitudini di spesa nei prossimi giorni. Non ci sono segnali di calo dei prezzi né di cambiamenti nel comportamento dei consumatori, che continuano a utilizzare carburante ed energia senza modifiche evidenti.

Oggi non c’è pericolo, domani chissà. Nelle ultime settimane la benzina e il diesel hanno avuto incrementi, ma i consumi non si sono ridotti. E se la crisi dello Stretto di Hormuz non si risolverà in tempi brevissimi, sarà necessario risparmiare. È possibile farlo senza impattare troppo su abitudini e benessere. , quindi? Ecco una serie di consigli che si basano su evidenze tecniche e raccomandazioni convergenti da fonti autorevoli, messi insieme oggi dal Messaggero. Come si risparmia sulla benzina e sul diesel. Sul carburante in generale si può risparmiare riducendo la velocità media del mezzo. Una riduzione della velocità autostradale di 20-30 chilometri, per esempio, potrebbe avere impatti consistenti.🔗 Leggi su Open.online

Come Risparmiare il 30% sulla Benzina/Diesel (SENZA CAMBIARE AUTO)

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