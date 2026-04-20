Come è stato smantellato un carcere che un po’ funzionava

Il ministero della Giustizia ha deciso di chiudere il carcere di Alessandria, svuotando le celle e interrompendo tutte le attività penitenziarie. La struttura, che aveva ancora alcuni detenuti, è stata progressivamente liberata e i servizi interni sono stati sospesi. Questa operazione si è conclusa con la definitiva dismissione del complesso, che ora non ospita più persone o attività legate all’amministrazione penitenziaria.

Il ministero della Giustizia ha svuotato il San Michele di Alessandria e bloccato le attività culturali senza dare spiegazioni, per farlo diventare un carcere per il 41-bis Il carcere “San Michele” di Alessandria, in Piemonte, è considerato un carcere virtuoso: al suo interno lavorano da tempo diverse cooperative e associazioni che si occupano del reinserimento delle persone detenute, una delle quali è anche stata premiata, l’anno scorso, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da qualche mese però i progetti educativi, formativi e professionali sono stati interrotti per volere del ministero della Giustizia, perché il carcere è stato in parte svuotato per essere convertito al regime di detenzione 41-bis, il cosiddetto “carcere duro”.🔗 Leggi su Ilpost.it

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BLITZ NELLA NOTTE, SMANTELLATA CENTRALE PER IL CONFEZIONAMENTO DELLA DROGA | 23/10/2025

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