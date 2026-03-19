Come funzionava il sistema Amtab | pressioni su assunzioni perdita di protezione e l' anti-Stato

Il sistema Amtab funzionava attraverso pressioni sulle assunzioni e una perdita di

Un anti-stato quello che ha “governato” in Amtab per anni, fin quando l’inchiesta “Codice Interno” ha messo fine a quello che il gup Giuseppe De Salvatore, nelle 1723 pagine con cui ha motivato le 103 condanne inflitte lo scorso settembre, ha definito un vero e proprio “ufficio di collocamento" del clan Parisi. Sono le parole del collaboratore di giustizia Nicola De Santis e le intercettazioni ad aver svelato l’esistenza di un sistema clientelare all’interno dell’Amtab, alimentato, in particolare, da due degli imputati, Tommaso Lovreglio e Michele De Tullio. “Tu per l'Amtab, o l'Amiu, o l'Amgas devi avere qualcuno che all'agenzia deve dire: "Domani devi chiamare dieci persone, devi chiamare tizio, caio e sempronio - rivelava De Santis - Gli altri non li chiamare". 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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