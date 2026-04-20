Colpito Ucraina attacco improvviso alla Russia | devastante

Un attacco di droni provenienti dall'Ucraina ha colpito le acque del Mar Nero, provocando un incendio a bordo di una nave e risultando in almeno una persona morta. L’episodio è avvenuto senza preavviso e ha coinvolto una nave che si trovava in zona. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o conseguenze più ampie per le infrastrutture marittime o le rotte commerciali.

Un nuovo attacco di droni ucraini ha colpito sul Mar Nero, provocando un incendio e causando almeno una vittima. L’operazione di Kiev, avvenuta nelle prime ore del 20 aprile, arriva a pochi giorni da un raid simile e riporta l’attenzione su uno dei punti più sensibili per l’export energetico di Mosca, in una fase di crescente pressione militare. Secondo le autorità russe, l’attacco ha preso di mira il porto di Tuapse ed ha innescato un incendio di vaste proporzioni, con fiamme visibili anche nelle aree vicine alla raffineria di petrolio. Il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha parlato apertamente di un “massiccio attacco di droni”, sottolineando come Tuapse sia stata presa di mira nuovamente a pochi giorni dall’incendio del 16 aprile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Colpito”. Ucraina, attacco improvviso alla Russia: devastante Guerra in Ucraina, nuovo attacco dalla Russia con i droni a Capodanno Notizie correlate “Lo hanno colpito!”. Guerra, l’attacco improvviso al sito strategico (VIDEO)La guerra tra Israele e Iran registra un’ulteriore escalation con effetti diretti sul comparto energetico. Ucraina, sette morti in attacco russo su Kharkiv: le immagini del palazzo colpito(LaPresse) – È di sette morti e dieci feriti, tra cui tre bambini, il bilancio dell’attacco russo a Kharkiv, in Ucraina, Nella seconda città più... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Attacco improvviso, tante esplosioni. Il bilancio è drammatico: Almeno 14 morti; Attacco improvviso tante esplosioni Il bilancio è drammatico | Almeno 14 morti. Attacco improvviso, tante esplosioni. Il bilancio è drammatico: Almeno 14 mortiUn massiccio attacco missilistico russo ha colpito nella notte diverse città dell’Ucraina, tra cui Kiev, Dnipro e Odessa. I raid hanno preso di mira aree ... thesocialpost.it Ucraina-Russia, attacchi incrociati con droni. Mosca arresta cittadina tedesca con una bombaNuova escalation tra Russia e Ucraina il 20 aprile: arrestata una cittadina tedesca dall’FSB, droni su Tuapse con un morto e attacchi alle ferrovie di Kharkiv. Tensione in aumento. adnkronos.com *Maltempo, ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile: il Presidente Francesco Roberti nominato Commissario* A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 28 marzo 2026, hanno colpito anche il Molise, il Capo del Diparti - facebook.com facebook Il figlio Francesco a due anni è stato colpito da una meningite. Ora sta bene x.com